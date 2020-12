Les expositions de Noël à la cathédrale Saint-Corentin à Quimper

Plusieurs crèches thématiques et des œuvres de l’artiste-peintre Danielle Messager sur la Nativité sont exposées à la cathédrale Saint-Corentin à Quimper. On en parle avec l'artiste, mais aussi avec Isabelle de Longvilliers et Henri Quentric, de l'équipe cathédrale. Le recteur Claude Caill évoquera enfin une opération de solidarité avec le Secours Catholique.



Les crèches et tableaux sont visibles jusqu’au 2 février à la cathédrale Saint-Corentin à Quimper. Les messes de Noël seront célébrées jeudi 24 à 18h, 20h et 22h, et le 25 décembre à 10h30. Le nombre de places est limité, vu le contexte sanitaire.