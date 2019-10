Les femmes, l'avenir du numérique

Que ce soient dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle ou du big data, les métiers du numérique sont en pleine expansion. Oui, sauf que cette révolution technologique ne profiterait pas autant aux femmes qu’aux hommes.

Aujourd’hui, seulement 15 % des femmes exercent une fonction technique dans ce secteur. C’est à se demander si le digital ne serait pas conçu et programmé uniquement par et pour les hommes. Sans vouloir rouvrir une énième guerre des sexes, il est cependant nécessaire de s’interroger sur cet écart qui n’est pas une bonne nouvelle pour une filière d’avenir qui a besoin des talents de tous et de toutes pour se développer.

Il en va de la compétitivité du secteur mais c'est aussi une question de justice sociale. Même si les lignes commencent à bouger, il est clair que beaucoup de travail reste à accomplir et notamment sur le terrain de l’éducation et de la formation pour ne pas réserver la "tech" aux geeks masculins. Comment les femmes peuvent-elle davantage prendre place dans ce secteur ?