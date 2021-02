Les Frontalières de Sophie Langevin au Théâtre de Luxembourg.

Les Frontalières c'est un spectacle conçu et mis en scène par Sophie Langevin, joué les 23 et 24 février au Théâtre de Luxembourg. Sophie Langevin est au téléphone avec nous après le journal régional présenté Sébastien Souici. Nous parlerons non sorties cinéma comme c'est le cas chaque mercredi depuis trop longtemps, de l'histoire du Tour de France à Metz avec Pierre Brasme. Une dernière visite aux musée de la Cour d'Or avec Joscelin Lapart qui a rencontré Bérangère Brochard responsable technique muséographique. Mais débutons le 1819 avec Maxime Gomes qui s'est rendu lundi dans un Ehpad messin pour enregister Maître Premier Eric des pompiers de Marseille en mission Covid eaux usées à Metz.