Les gendarmes se forment à l'accueil des victimes de violences.

C’était l’un des enjeux du grenelle des violences conjugales : l'accueil des victimes de violences conjugales au sein des commissariats et gendarmeries. Un enjeu majeur pour la prise en charge de la victime. Le groupement de gendarmerie de l'Allier a donc lancé cette semaine une une démarche de formation de ses agents à l'accueil de ces femmes. Mais coment cette formation est elle perçu. Mireille Bernard, juriste au CIDFF, centre d’information au droit des femmes et des familles et animatrice de cette session de formation nous en dit plus