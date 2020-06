Les grands malades aux pieds de St Pérégrin

Les explications de Rémy Jarry, président de la fraternité St Pérégrin, au sujet de la grande journée annuelle du mercredi 1er juillet 2020, une édition un peu particulière à cause de la pandémie virale, mais qui n'empêchera pas le programme complet d'être honoré. On vient de très loin prier St Pérégrin, servite guéri lui-même miraculeusement d'un "cancer" à la jambe, on vient ici chez les Servites de Marie au prieuré St Ortaire, juste à côté de Bagnoles de l'Orne...