Les guichetiers en grève dans la métropole bordelaise

Les syndicats FO, CGT et Sud PTT 33, ont appellé les postiers à faire grève ce lundi. Une quarantaine de guichetiers ont ainsi manifesté devant leur direction à l’agence de Mériadeck. Parmi eux, les guichetiers de quatre bureaux à Bordeaux, mais aussi ceux de Bruges, Villenave-d’Ornon, Cadaujac et Léognan. Ils s’inquiètent du manque d’effectifs, du service postal et de l’accueil des clients qui se dégradent, comme l'explique Bernard Lavorel, représentant du syndicat Sud PTT 33.

Selon la direction, ce mouvement social n’a eu aucun impact sur la distribution des courriers et colis par les facteurs. Les syndicats envisagent d'autres journées d'action.