Les habitants de Saint-Georges-sur-Arnon s'organisent pour faire leurs courses

Le président de la République a annoncé lundi soir la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Vous entendrez dans cette édition la réaction du représentant dans le Loir-et-Cher d'un syndicat d'enseignants.



Comment faire ses courses en toute tranquillité en cette période de confinement? A Saint-Georges-sur-Arnon, les citoyens se sont mobilisés et une organisation particulière est née.



Dans cette édition on se change les idées et on s'intéresse à la photographie culinaire. Une photographie où l'on sublime de la nourriture, et par différents moyens.



Contrairement a d'autres sports, la fédération française de football n'a toujours pas annulé ses championnats amateurs. Cette issue semble pourtant se profiler. Quelles conséquences pour les clubs du Cher ? On en parle avec le président du district.