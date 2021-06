Les habitants du Sequestre équipés pour piéger les moustiques

Moustiques classiques mais surtout moustiques tigre sont les fléaux de la saison estivale. Alors la commune de 1800 habitants a décidé de proposer 60 machines à prix réduit : 90€ l'unité au lieu de 224€ dans le commerce, mais aussi 6 sessions de formation pour accompagner les citoyens dans l’installation du kit.

Le Sequestre et St Juéry proposent cette initative et d'autres communes de l’agglo sont intéressées comme Carlus et Terssac.



Laurent Hérail est agent administratif de la mairie du Sequestre.