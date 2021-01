Ce soir nous nous intéressons à ce lieu emblématique, quotidien pour certains tourangeaux, mystérieux pour d’autres ; mais surtout ce lieu plein de vie, plein d’agitation, qui accueille chaque jour des centaines de producteurs, commerçants ou clients. Pour en parler nous sommes avec Grégoire Bruzulier architecte du patrimoine et urbaniste. C’est avec Lucas Bouguet qu’il va échanger et réagir à ce que nous allons entendre sur ce lieu. Nous évoquons son histoire, mais aussi son futur, car Les Halles de Tours font l’objet d’un projet de rénovation. Un projet qui ne fait pas forcément l'unanimité. Mais avant tout et pour comprendre ce que sont Les Halles aujourd’hui, intéressons-nous à son histoire.