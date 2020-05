Les hôpitaux des Frères de la Charité en Belgique ne sont plus catholiques

Dans cette Chronique de bioéthique, nous vous présentons un sujet à la croisée de la bioéthique et de l’histoire de l’Eglise, à savoir la décision de Rome de se détacher des hôpitaux tenus par les Frères de la

Charité en Belgique, en raison de la pratique de l’euthanasie dans ces hôpitaux depuis 2017. Nous avons pour cela le privilège d’accueillir Frère René Stockman, supérieur général des Frères de la Charité dans le monde. Frère Stockman a travaillé dans ces hôpitaux pendant 20 ans avant de s’établir à Rome, d’où il dirige à présent la congrégation. Il nous explique le contenu et les motivations de la décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ainsi que la vision chrétienne de la fin de vie et

du soin aux plus fragiles, en l'occurrence aux malades psychiatriques.