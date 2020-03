Les hôpitaux régionaux se préparent à l’afflux de patients - Hervé Léon

Invité : Hervé Léon, directeur du Centre hospitalier d'Angoulême



48 patients atteints du COVID19 en provenance du Grand Est sont arrivés ce week-end dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. Cet accueil a été possible car ils ne sont, eux, pas encore saturés. Comment s’est passé cet accueil?

Par ailleurs, un plan pour l’hôpital a été annoncé par le président Emmanuel Macron, quels sont les besoins prioritaires?





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :

Regard éditorial : Nous sommes en guerre (François Hervouët)



Librairies chrétiennes : "Un coeur sans rempart" de Marie-Laure Choplin, aux éditions Labor et Fides (Par Christine Branche)



Sport : Hommage à Michel Hidalgo, et proposition de vélo en appartement (Par Françoise Ladouès)



Philosophie : L’individualisme (Par Patrick Rödel)





Chanson :

David Bowie / Starman