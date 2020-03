Les initatives solidaires se développent pendant le confinement

On parlera d'une initiative solidaire mis en place par le gérant d'un hôtel tourangeaux. Depuis le début du confinement ses chambres sont vides, il a donc choisi de proposer gratuitement ses chambres à ceux qui en ont besoin.



Dans cette édition, nous vous parlerons de l'initiative de la Croix rouge Française. Un dispositif solidaire pour les plus isolé. Son nom : Croix Rouge chez vous. Il propose via un numéro, écoute mais aussi livraison de nourritures



La pluie fera un bref retour sur nos départements ce weekend. Et les températures baisseront dès dimanche.