Les internautes au chevet du tourisme sarthois

Et si c’est vous qui veniez au secours du tourisme sarthois. Sarthe Tourisme et Kiss Kiss Bank Bank, ont signé un partenariat. Le but c’est que via cette plateforme de financement participatif en ligne nous donnions de l’argent pour permettre aux entreprises d’investir et donc d’attirer de nouveau les touristes.

https://welcome.kisskissbankbank.com/projet-touristique-sarthe/