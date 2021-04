Les "Jeudis du don", un moment privilégié entre RCF et ses auditeurs

Quatre jeudis de mobilisation exceptionnelle : les 15, 22, 29 avril et 6 mai

Nos équipes se mobilisent pour vous accompagner et vous aider à traverser cette période d'incertitude et, pour certains, de solitude, voire de détresse. Les Jeudis du don sont ainsi l'occasion d'évoquer, chaque semaine, l'engagement des équipes RCF et leurs besoins, notamment financiers.

L’ANTENNE SOUHAITE INTERPELLER PARTICULIEREMENT LES « 9 AUDITEURS SUR 10 QUI NE DONNENT PAS ENCORE »

VIA LE SLOGAN « J’ÉCOUTE, JE DONNE ».

PROGRAMMATION Des Jeudis du don :

- Le Grand Invité : 8h10

Retrouvez 4 personnalités fortes, engagées auprès de RCF (directeur, évêques…)

- Émission spéciale : 9h -11 h

Découvrez les coulisses des radios RCF grâce à un « tour des radios locales » et une libre antenne pour entendre la voix de nos auditeurs.

Avec Olivier Tonnelier et en présence de directeurs ou d’acteurs des 64 radios locales RCF.

- Temps forts : 14h - 15h30

1h30 pour évoquer la place de la spiritualité au sein de notre antenne. Nous évoquerons notamment des grands temps forts de la Foi vécus sur l’antenne (Noël à Nice / le voyage du Pape en Irak / Pâques à Paris…)

- Les soirées « jeudis du don » : 21h/22h

Autour de thématiques spécifiques, allez à la rencontre des acteurs RCF pour aborder : la culture, les personnes fragiles, le besoin de spiritualité, les besoins financiers de la radio, les réalités techniques et technologiques d’un média… le tout avec la participation des auditeurs par une « libre antenne »

Présenté par Melchior Gormand



VOUS AVEZ LA PAROLE - Chaque jeudi, vous avez la parole sur RCF !

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Déposez vous-même votre témoignage audio !

RCF à vos côtés pendant le confinement

Depuis le début du confinement, les équipes RCF ont mis en place une programmation spéciale autour de trois axes : vous informer en direct et vous aider à prendre du recul en cette période anxiogène ; vous accompagner en donnant la parole aux auditeurs pour échanger et témoigner autour de cette épreuve sans jamais oublier les initiatives positives ; vous faire vivire les temps forts de la Foi.