Les Jeudis du don, une mobilisation exceptionnelle pour soutenir RCF

Une mobilisation exceptionnelle pour soutenir RCF. Depuis un mois, les équipes RCF s'adaptent au confinement et se réinventent chaque jour pour être à vos côtés. Mais la crise actuelle fragilise fortement votre radio. L'enthousiasme et le professionnalisme ne suffisent pas ! Afin de pouvoir émettre et réaliser nos programmes, nous avons plus que besoin de votre soutien financier. Ce pourquoi nous mettons en place un nouveau rendez-vous, les Jeudis du don.



Les Jeudis du don, un moment privilégié entre RCF et ses auditeurs

​Dès le 23 avril, nous vous proposons une matinée spéciale, Les Jeudis du don, avec deux temps forts.

- Une édition spéciale de l'émission "Prenez soin de vous"

Quand RCF fait appel à ses auditeurs, vous êtes nombreux à manifester votre soutien. En cette période difficile, nous vous invitons à prendre la parole : ditez-nous en quoi RCF vous aide à vivre le confinement !

> Prenez soin de vous, chaque jeudi de 9h à 10h par Melchior Gormand

- Un tour des radios locales

Quels sont les moyens mis en place dans les 64 radios du réseau, en France et en Belgique, pour s'adapter au confinement ? Comment RCF se fait l'écho de tous les élans de générosité sur nos territoires ? Un moment privilégié pour permettre aux auditeurs de découvrir les coulisses de sa radio. Ce sera l'occasion d'évoquer de façon très concrète les engagements des équipes RCF et leurs besoins, notamment financiers.

> Les Jeudis du don, chaque jeudi de 10h à 11h par Olivier Tonnelier

VOUS AVEZ LA PAROLE - Chaque jeudi, de 9h à 11h, vous avez la parole sur RCF !

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

► Déposez vous-même votre témoignage audio !

RCF à vos côtés pendant le confinement

Depuis le début du confinement, les équipes RCF ont mis en place une programmation spéciale autour de trois axes : vous informer en direct et vous aider à prendre du recul en cette période anxiogène ; vous accompagner en donnant la parole aux auditeurs pour échanger et témoigner autour de cette épreuve sans jamais oublier les initiatives positives ; renforcer les temps de prière en communion spirituelle avec vous, avec les messes quotidiennes en direct.

