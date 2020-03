Les jeunes et Fondacio

D’après ce que tu vois sur les camps, quels seraient pour toi les 2 ou 3 enjeux principaux des ados d’aujourd’hui ?

Les jeunes partagent très souvent leur manque de confiance en eux. Entre la timidité, leur quête d’identité et les pressions sociales ou familiales pour lesquels ils ne se sentent pas à la hauteur, les jeunes ont besoin d’espace où ils sont accueillis et valorisés dans leur unicité.

Un autre enjeu est bien sûr celui du rythme de vie et de l’accès à l’intériorité. Le téléphone portable est un peu comme le prolongement de la main, il reste peu d’espace de silence. Il faut aider les jeunes à écouter et nommer leurs ressentis.

Enfin, la vie relationnelle est un vrai défi à l’adolescence. Les réseaux sociaux encouragent la compétition aux like et aux performances… Les ados nous partagent aussi des situations de harcèlement scolaire qui laissent des traces douloureuses. Ils ont finalement peu d’espaces pour être simplement eux-mêmes les uns avec les autres et vivre des relations apaisées.

En résumé, des enjeux de confiance en soi, d’accès à l’intériorité et de vie relationnelle épanouie.

Comment ces camps cherchent à répondre à ces besoins ?

La pédagogie de Fondacio permet la prise de responsabilités progressives. Les camps sont animés par les jeunes eux-mêmes, soutenus par des adultes qui leur font confiance et qui les aident à croire en eux. Le chant, les témoignages, les activités sportives et créatives sont autant d’occasions de se laisser surprendre par leurs talents !

Concernant les enjeux relationnels, les partages en petits groupes marquent profondément les ados. Ils peuvent se confier, sans peur d’être jugés et ils réalisent alors qu’ils ne sont pas seuls avec leurs questions et leurs difficultés. Cela crée des amitiés solides qui durent souvent dans le temps.

Enfin, sur le sujet de la vie intérieure et spirituelle, je crois que le trésor de notre pédagogie c’est la liberté ! Nous sommes heureux de témoigner de notre foi et nous veillons à ce que chacun se sente respecté dans son étape spirituelle. Les jeunes sont touchés qu’on les prenne au sérieux et sont plus ouverts à oser une rencontre avec le Seigneur !

Ce que tu portes pour cette génération ?

On a souvent tendance à avoir peur que la génération qui vient soit moins bien que la précédente. Ce dont je suis témoin me donne au contraire beaucoup d’espérance !

Les jeunes sont prêts à se bouger, ils ont une audace incroyable et une créativité débordante. Beaucoup d’entre eux sont déjà engagés pour l’écologie ou la solidarité par exemple. Si nous, adultes, jouons notre rôle d’accompagnateurs dans cette période charnière, je suis convaincue que nous pouvons avoir confiance en l’avenir !

Quelques infos concrètes ?

Pour les jeunes de 14 à 18 ans.

4 camps « Réussir Sa Vie » d’une semaine entre le 6 juillet et le 2 août.

120 jeunes par semaine.

Dans les Pyrénées avec des transports organisés depuis de nombreuses villes en France.

Site internet : jeunes.fondacio.fr ou rsv.fondacio.fr