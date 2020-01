Les jeunes ligériens boivent trop

Les ligériens de moins de 30 ans sont les champions de la consommation d'alcool en France, l'ARS lance un plan de prévention.



Les policiers mayennais lancent une opération séduction auprès des Lavallois avec des croissants et du café.



Le diocèse du Mans va prier pendant 10 jours pour ses congrégations religieuses à l’occasion de la Saint Julien et la journée mondiale pour la vie consacrée



Des jeunes angevins des quartiers populaire apprendre à jouer dans un orchestre symphonique



Et puis Fanny Brevet nous dévoile les noms des premiers auteurs qui seront présents au salon littéraire de Montaigu.