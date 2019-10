Les jeunes pros en action !

La rentrée nationale des jeunes pros s'est tenu le week-end dernier, les 12 et 13 octobre à Rennes.

Violaine, Arnaud et Emmanuelle nous racontent comment cela s'est passé. Un programme alliant Fun & Spi : apéros, louange, jeux, découverte de la ville, soirée dansante, temps de partage et topos !

Le thème du WE était "Donner sa vie: chemin de liberté, vérité et sainteté !".

Si, ces 3 jeunes pros vous ont donné envie :

https://www.cojp.cef.fr/blog/2019/07/08/la-rentree-de-la-cojp/