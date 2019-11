Les journées de l'économie : le retour des villes forteresse

La pollution, c’est l’un des grands enjeux des politiques publiques lyonnaises. La Ville expulse petit à petit la voiture de son territoire. Mais qu’en est-il de ceux qui ne vivent pas en ville et qui pourtant s’y rendent tous les jours pour travailler ?

Quel est le quotidien de ces territoires ruraux, pour la plupart, qui n’ont pas les même contraintes que la ville et n’avancent pas à la même vitesse. Dans notre cas, autour de Lyon, les matins et les soirs, c’est toujours le même refrain, et cela empire.

Bouchons, difficultés d’accès à Lyon, retards, routes saturées. La situation se complique : mais quelles solutions existent réellement aujourd’hui ?



Les intervenants de cette conférence :

Eric Chareyron

Directeur prospective, modes de vie et mobilité dans les territoires, Keolis

Jean Coldefy

Expert indépendant et chargé de mission mobilité numérique

Yves Crozet

Professeur émérite Sciences Po Lyon ; Laboratoire Aménagement Économie Transports

Pierre-Jean Zannettacci

Président de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle et maire de l'Arbresle

Marie Leynaud

Modératrice de la conférence