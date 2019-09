Les Journées du patrimoine à la une de l'Hebdo Région

L’actualité de ce week-end, c’est bien évidemment les Journées européennes du patrimoine. 1 300 sites ouvrent leurs portes dans les Pays-de-la-Loire. Des châteaux, des musées, des églises, mais également des salles de sport ou de spectacle. Nous en parlerons avec directrice régionale des affaires culturelles.



La fermeture des commerces en milieu rural, c'est une problématique qui touche malheureusement tous les départements de notre région et voir les rideaux des bars ou des épiceries se baisser définitivement, c'est à chaque fois un déchirement pour la population. Tous les maires de ces communes essayent de trouver des solutions. Exemple en Mayenne ou un maire a décidé d’ouvrir un distributeur d’aliments.



Cette semaine rencontre avec deux artistes créateurs qui ont créé un parapluie géo localisée qui permet d’effectuer une balade sonore. Les différents contenus se déclencher en temps réel. Le concept vient d’être lancé à Saint-Gilles Croix de Vie en Vendée



Ce dimanche, le diocèse d’Angers fêtera la saint Maurice, saint patron du diocèse. L’occasion de revenir avec Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers sur la vie, la mort et l’actualité du message de ce grand saint.



Et enfin, dans la rubrique et si on sortait, nous vous invitons à découvrir la plus grande ferme de la Sarthe. L’animation est organisée par les jeunes agriculteurs et a lieu vendredi et samedi prochains au Mans. Ça s'appelle la Ferme Naturell’Mans.