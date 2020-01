Les lasers au service de l'authentification

Si vous êtes partie en voyage à l'autre bout du monde ces dernières années, vous le savez, il faut du temps pour recevoir son nouveau passeport.

Il faut dire que les documents d'identité sont devenus de véritables petits bijoux de technologies combinant toute une gamme d'éléments de sécurité.

Au laboratoire Hubert Curien de Saint-Étienne on développe un nouveau procédé d'authentification qui allie sécurité, économie et rapidité, et cela grâce aux lasers.

Nathalie Destouches, Professeur à l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne et chercheur au laboratoire Hubert Curien

Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des lasers écoutez cette émission:https://rcf.fr/actualite/le-laser-quand-la-lumiere-devient-energie