Les leçons des élections européennes

Cette édition de décryptage est entièrement consacrée aux élections européennes en France. Le Rassemblement National est arrivé en tête juste devant La République en Marche, mais la véritable surprise de ce scrutin, c'est la montée d'Europe Écologie les Verts, arrivés troisième ainsi que la chute historique de la droite, arrivée quatrième, devant le PS et la France Insoumise. Les deux grands groupes démocrates-chrétiens et sociaux-démocrates ont perdu la majorité qu'ils détenaient au Parlement européen depuis 1979.

La formations populistes et eurosceptiques marquent des points dans la plupart des pays et pourraient prétendre à la formation d'une coalition dans le nouvel hémicycle. Autre surprise de ce scrutin : la mobilisation importante de l'électorat, qui n'a pas été prévue par les analystes. Une mobilisation qui a surtout bénéficié aux Rassemblement National et aux Verts.

De son côté la liste d'alliance entre le PS et Place Publique menée par Raphaël Glucksmann a réussi à sauver les meubles en dépassant la barre des 5%. Le Parti Socialiste a réalisé un score équivalent à celui de la France Insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon avec 6,3% est bien loin des 19,58% réalisés à la présidentielle.

C'est une défaite aussi pour les listes estampillées "gilets jaunes" qui ne sont pas parvenues à dépasser les 1%.

Dans cette émission, nous revenons également sur la situation politique dans d'autres pays d'Europe, avec notamment la montée de l'extrême droite dans la partie flamande de la Belgique et en Italie, le succès du parti Brexit au Royaume-Uni, mais aussi la montée importante des écologistes en Allemagne.