Les leçons écologiques des restaurateurs angevins

L’élite de la gastronomie ne peut en faire l’impasse… Commençons par Gérard Bossé, étoile filante dans son « Ile" devenu «Presqu’île" en octobre « Pour moi, dit il ca fait 25 ans que j’utilise des légumes bio, produit autour d’Angers : il y a un gros vivier de producteurs bio « canal historique ». Notre chef angevin se méfie de nouveaux qui font des légumes sous serre chauffée. Car son principe « c’est d’être collé à la saison » et c’est aussi pour cela que, collé aussi à son âge, 66 ans, il a préféré larguer son étoile, moins travailler ». Prendre le temps de vivre. Pas encore le cas de Lait Thym Sel à Angers, étoilé depuis un an, qui n’ont pas le temps de reprendre leur souffle pour répondre… mais

Patrice Favre d’Anne, étoilé presqu’au long cours, livre sa priorité qui est aussi : « Respecter les saisons » : pour les fruits - bannir la fraise du Pérou, arrêter la fraise et la framboise en février -, pour les légumes aussi et respecter les saisons également pour les poissons de l’Atlantique : par exemple le bar se reproduit en février et mars, il se trouve en abondance mais il faut justement s’empêcher d’en acheter. Sa carte aujourd’hui propose une dorade royale. En bonus, Pascal Favre d’Anne nous donne le nom de l’application qui guide le choix des poissons , son nom : Mr Good Fish.

Outre le compostage, le tri sélectif, les restaurateurs sont parfois tentés d'acquérir un domaine pour faire pousser légume et fruit. Favre d’Anne essaie, d’autres restaurants comme Rue Sauvage à Angers réussissent, Mais il n’est pas facile d’être à la fois producteur et restaurateur et la majorité se rallie aux circuits courts, aux producteurs locaux. Ah les canards de Challans, Ah le pigeonneau de Champigné, le foie gras de Nueil sur Layon chez Favre d’Anne ! David Guitton, à La Table de la Bergerie à Champ sur Layon vient de recevoir ce matin ses légumes en provenance du maraicher bio de la commune et du cochon de guère plus loin, son dessert à la pomme arrive d’un verger bio de Chemillé et ses vins, qui eux dépassent le vin de Loire sont à 90 % en bio ou en biodynamie. La transition écologique peut aussi être un axe de développement. Des amis angevins, Pierre, Paul et François, tout trois 24 ans, en créant Les Empotés, sont partis conquérir la capitale pour proposer des plateaux repas Zéro déchet ; avec les Empotés ils veulent allier des plats de chefs et la consigne, ils livrent et viennent rechercher leurs pots en véhicule électrique, à vélo ou en transport en commun. Merci à tous ces chefs de nous montrer la voie : circuits courts, production de proximité, compostage, et zéro déchets, bravo à tous ! La semaine prochaine, je vous parlerais plus du vin et de la vigne avec le salon des vins de Loire qui a lieu lundi et mardi prochain. RCF Anjou sera présent sur place le 4 février de 11 heures à 12H30.