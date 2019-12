Les ligériens mobilisés contre la réforme des retraites

Des milliers de ligériens sont descendues dans la rue ce jeudi pour dire non à la réforme des retraites. Partager la magie de Noël avec des sans-abris. C’est le projet d’un chef d’entreprise sarthois. Il organise lundi une soirée de gala au MMArena au Mans pour que les SDF se mettent sur leur 31. Rencontre dans cet hebdo avec la première petite fille à être née dans une communauté Emmaüs. La 33ème édition du Téléthon a lieu ce week-end dans toute notre région et pour récolter des fonds pour la recherche sur les maladies orphelines des Vendéens organisent un marathon de lecture de la Bible. Et puis la billetterie pour la folle journée en région ouvre dans une semaine, cette année c’est Beethoven qui est à l’honneur.