Les Low Tech pour une sobriété technologique ?

Si l'on connait l'expression high tech, qui désigne les "techniques de pointe" dans les sciences, la communication ou encore l'industrie, les "low tech" restent une appelation encore méconnue.

Nicolas Kaplan ingénieur et fondateur du Low Tech Lab de Marseille le reconnaît volontiers : le terme low tech, un peu barbare, englobe des savoirs-faires déjà existants et peut rappeler le "système D". Mais l'important c'est la philosophie derrière les mots.

Utiles, accessibles et durables

Le crédo des Low Tech se résume en trois mots clés : utile, accessible et durable. L'objectif est de rechercher une sobriété technologique dans ses usages pour "mieux vivre avec moins", rendre ces technologies accessibles en les concevant libres de droit et surtout durables en oppositon à l'obsolescence programmée - c'est-à-dire des techniques de réduction volontaire de la durée de vie des produits mis sur le marché.

Pour Philippe Bihouix, promoteur des low tech en France, la philosophie des low tech s'inscrit en contradiction de l'idée de la "corne d'abondance" des high tech et de la croissance infinie.

Toujours plus de technologie serait LA solution à tous les maux de l'humanité. Philippe Bihouix et les partisans des low tech veulent se détourner de ce schéma de pensée.

Les Low Tech à Marseille

A l'instar de Nicolas Kaplan, diplômé de l'école des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence de nombreux jeunes ingénieurs se tournent vers la pilosophie des low tech, pour explorer une voie alternative à la course en avant vers des technologies de plus en plus complexes.

Le Low Tech Lab France, créé par Corentin de Chatelperron, se donne pour mission de découvrir et développer toutes les inivitatives techniques qui permettraient de répondre efficacement aux enjeux de nutrition, d'énergie, de déplacement ou d'habitat, en France et dans le monde. 76 pays comptent des initiatives de low tech, référencées par le Low Tech Lab France.