Les Lunatiks

Après une introduction musicale en live, nous reviendrons avec 3 des membres du groupe "The Lunatiks" sur la genèse et le parcours du groupe. Nous ferons également un zoom sur la sortie de leur 2ème EP "Gravité". Et puis nous ferons un détour sur la suite après "The voice" émission à laquelle a participé récemment Clem - chanteur compositeur.