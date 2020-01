Double sujet abordé ce soir par Bernard Clermont autour de l'agriculture : il nous présente les magasins de paysans et le foncier solidaire agricole.



Le groupement foncier agricole (GFA) est un groupement de sociétaires qui achète des terres et les loue ensuite à un ou plusieurs agriculteurs. Maurice Le Bot, l'un des cogérants du groupement de Kermelen nous explique ce GFA lancé en novembre 2011 qui a permis l'installation de Sophie Le Lin et son élevage de chèvres.

Vous pouvez contacter Maurice Le Bot si vous souhaitez en savoir plus sur ce GFA au 09 61 33 15 21.



Ludovic Fauvel, l'un des créateur de Brin d'Herbe et apiculteur à Saint-Jean sur Vilaine et Sébastien Vétil, éleveur de viande bovine, viennent également témoigner au micro de Bernard Clermont pour présenter la philosophie de de l'enseigne Brin d'Herbe.

Brin d'Herbe est un groupe de 20 paysans qui depuis 20 ans, propose des produits fermiers et biologiques de leurs exploitations agricoles dans les magasins Brin d'Herbe de deux de leurs fermes en périphérie rennaise (à Chantepie et à Vezin le Coquet)

Retrouvez les sur : https://brindherbe35.fr/