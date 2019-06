On dénombre 550 églises dans le diocèse de Lyon. Du patrimoine à conserver et parfois restaurer pour éviter qu’il ne se dégrade. Pour cela, une journée de sensibilisation était organisée mercredi 5 juin 2019 au conseil Régional d’Auvergne Rhône Alpes. C'est la deuxième année consécutive qu'elle est organisée.

Plus de 150 maires et curés du Rhône et de la Loire ont assisté à différentes conférences sur le sujet.