Les Maisons familiales rurales et la réforme de la formation professionnelle

Les 21 Maisons familiales rurales (MFR) de Maine-et-Loire tenaient leur assemblée générale le 6 juin 2019. Elles forment 2 200 jeunes, de la 4ème au BTS, aux métiers de l’agriculture mais aussi des services ou de l’artisanat, uniquement en alternance. Les MFR comptent aussi 800 apprentis, un chiffre en nette progression, et délivrent cette année 200 000 heures de formation à des adultes. Elles seront touchées par la réforme nationale de la formation professionnelle. Le financement des formations sera transféré de la Région aux branches professionnelles.Jean-François Diot, leur directeur en Maine-et-Loire, est partagé sur cette réforme. "On va passer d'un seul à 11 interlocuteurs, explique-t-il, et on ne sait pas trop comment ça va s'organiser."