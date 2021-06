Les matières plastiques , est-ce fantastique ?

A mixer .

Intro : C'est vraiment super pratique le plastique ! ça prend toutes les formes , c'est léger , et en plus , ça ne coûte pas cher !

En fait , il y a de nombreuses sortes de plastique s et c'est aussi ce qui en rend le tri et le recyclage difficile : c'est ce que nous allons découvrir avec Clara SPETEBROODT , cofondatrice de Plastitri et diplomée de l'institut d'optique de St-Etienne.

Désa : Malgré ses inconvenients , la production mondiale de matières plastiques ne fait qu'augmenter pour atteindre 500 millons de tonnes par an ou encore 10 millons de bouteilles plastiques par minute ! Il est donc urgent d'arriver à mieux recycler les matières plastiques .