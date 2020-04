Les médecins hygiénistes de la région Centre sur le pied de guerre

Avec l'épidémie de coronavirus, les hygiéniste sont très sollicité. Vous entendrez la présidente de l'association des hygiéniste de la région centre.



Et si on profitait de ce confinement pour observer oiseaux et autres papillons qui nous entourent. C'est le principe de l'opération "Confinés mais aux aguets" de la ligue de protection des oiseaux.



Le soleil doit revenir demain, avec toujours quelques nuages. Les températures seront entre 20 et 25 degrés