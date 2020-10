Les médecins libéraux livrent leurs recommandations en cas de deuxième vague

Ils ont été parmi les premiers à être confrontés à l’arrivée du virus dans notre pays. Aujourd'hui, les médecins libéraux veulent être davantage consultés par les autorités publiques.



Dès l'arrivée du virus dans notre pays, les médecins libéraux ont du faire face, malgré un manque d'informations et de matériels.



Cette semaine, les médecins libéraux du Grand Est ont présenté un bilan de la gestion de la crise sanitaire afin d'en tirer les premières leçons et de formuler des recommandations dans l'optique d'une potentielle seconde vague. Ils demandent notamment un plus grand dialogue avec les autorités publiques.



Explication de la présidente de l’Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux du grand est, le Dr Guilaine Kieffer-Desgrippes.