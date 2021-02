Les médias préfèrent toujours les dysfonctionnements

Les médias ont une fâcheuse tendance à privilégier les dysfonctionnement, dans leurs informations. C'est le cas avec la pandémie. Et pourtant il y a aussi de bons fonctionnements et j'ai pu me réjouir de l'excellente organisation de la vaccination au CHU de Poitiers dont j'ai pu bénéficier. Alors rendons hommage à ceux qui font tout pour empêcher les dysfonctionnements au niveau local et ne les oublions pas dans nos médias.