Les mesures sanitaires pour le 2ème tour des élections municipales

Le deuxième tour des élections municipales, c’est dimanche… dans un contexte évidemment toujours marqué par des mesures sanitaires...

Ce deuxième tour intervient plus de trois mois après le 1er organisé le 15 mars… juste avant le confinement et un contexte sanitaire plus que tendu avec l’épidémie de Covid-19. Aujourd’hui, la situation s’est améliorée mais la prudence et la vigilance restent de rigueur. Les mesures sanitaires sont donc bien d’actualité dimanche partout en France et en Charente aussi… là où les électeurs sont appelés à voter pour le 2ème tour des élections municipales. Les bureaux des communes concernées seront prêts.

Deux invités dans cette émission : Pierre Gé, chef du service départemental de la communication interministérielle à la préfecture de la Charente, et Patrick Sedlacek, 1er adjoint à Cognac et président du bureau de vote principal à l’Hôtel de ville de la commune.



