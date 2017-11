Jefferson BRUNEL, étudiant à la MFR de St Etienne en BTSa Gestion et Maitrise de l’Eau , Jérôme Tardy Administrateur UDAF de la Loire et Maurice Falcon, formateur, responsable de la classe BTSa Gestion et Maîtrise de l’Eau sont le sinvités de Philippe Louat pour aborder le sujet : les métiers de l'eau.