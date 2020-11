Les midis RCF du 3 novembre 2020

Au menu de ce midi : le flash info avec Bérénice Charles, les Trois questions avec Guy de Kérimel, l'évêque du diocèse de Grenoble-Vienne, qui délivre un message d'espoir aux fidèles du département alors que débute le second confinement, et la bulle positive du jour, Alicia Galisson évoque le librairies en click and collect et rencontre Emeline et Marat, confinés à l'international.