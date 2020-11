Les midis RCF du 4 novembre 2020

Au menu ce midi : le flash info de Bérénice Charles, les 3 questions avec Danielle Chavant, présidente de l'UMIH 38, et la bulle positive du jour, Alicia Galisson nous parle de Sicklo, vos coursiers éthiques et écologiques et rencontre Charlène et Yolande, woofeuses chez un maraîcher de l'Allier.