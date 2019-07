Marie-Jo Wolff et la photographe Geneviève Engel viennent de sortir aux Editions Degorce un très bel ouvrage consacré aux montres qui hantent les cathédrales de Strasbourg, Bâle et Fribourg.





Au micro de Marc Larchet, Marie-Jo Wolff distingue quatre fonctions importantes à l'origine de la création de ces montres : faire peur, enseigner, faire rire et moraliser. Dans cette période du Moyen-Age qui s'ouvrait aux frontières inconnues et dont la population ne savait pas lire, les monstres aidaient à l'apprentissage en images de ce lieu incroyable de vie sociale.

Avec ce livre instructif et divertissant, le lecteur découvre, avec l'appui se superbes photos, l'élégante et fabuleuse ménagerie de nos cathédrales.

Avec cet ouvrage, retournez au coeur des trois cathédrales, levez la tête, et partez à la rencontre de ces figures diformes étonnantes.



Les monstres des cathédrales aux Editions Degorce au pris de 27 euros.