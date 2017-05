Les moyens de cuisson

Les installateurs de cuisines proposent divers systèmes de cuisson , depuis le brûleur traditionnel à gaz , jusqu'aux plaques à induction : planète sciences vous invite à découvrir les systèmes de cuisson avec leurs avantages et leurs inconvénients grâce à Bernadette Aigoui , cuisinière et ancienne réalisatrice de l'émission "la popote en papotant "

Intro : Les installateurs de cuisine proposent différents systèmes de cuisson , depuis le brûleur traditionnel à gaz jusqu'aux plaques à induction ; planète sciences vous invite ces systèmes de cuisson avec leurs avantages et leurs incovénients

Quelque soit le système de chauffe choisi, un casserole bien adaptée en format et en qualité , ainsi que l'usage d'un couvercle vous permettront quelques économies d'énergie , toujours favorables à votre porte monnaie et à la sauvegarde de la planète !

et n'oubliez pas dans tous les cas ! mettez un