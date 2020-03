"Les Municipales c'est pire que Dallas"

Alors que le dépôt des listes est clôturé depuis le jeudi 27 février 2020, on connaît maintenant les candidats pour les 354 communes sarthoises. La campagne de ces élections municipales 2020 débute d'ailleurs aujourd'hui.

354 communes sarthoise... ou plutôt 351 !

Dans notre département, ce ne sont pas moins de trois communes qui n'ont pas de candidats déclarés. À chaque fois, le maire sortant a choisi de ne pas se représenter. Les habitants des communes de Flée, de Saint-Georges-de-la-Coulée et Souillé ne pourront pas faire leur choix le 15 mars prochain. Toutefois, il existe une possibilité pour les volontaires de dernière minute : ils pourront se déclarer pour le second tour le 22 mars prochain.

Dans le cas où aucun candidat ne se serait manifesté, une délégation spéciae devra être nommée dans les huit jours qui suivent pour gérer les urgences. Des élections devront être organisées dans un délai de trois mois.

Au Mans, les candidats sont lancés dans la bataille des municipales

Dix candidats, dix listes que devront départagés les Manceaux les 15 et 22 mars prochains. Rarement on aura vu autant de candidats partir à la conquête de la ville du Mans ces dernières années.

RCF Sarthe, en collaboration avec vià LMTV Sarthe, mettent en place un dispositif spécial pour ces élections. Vous retrouverez trois débats opposant 9 des 10 candidats à la mairie. Ils seront diffusés mardi 3 mars, mercredi 4 mars et jeudi 5 mars à 18h sur vià LMTV Sarthe et à 18h10 sur les ondes de RCF.

Pour les 15 et 22 mars, vous pourrez suivre en direct les deux grandes soirées électorales en direct à la radio comme à la télé