LES MUSICALES DE LA CHARITE/LOIRE : 31e festival de musique classique et contemporaine.

L'Académie Internationale de Musique organise cette nouvelle édition le temps de deux week-ends, soit 4 concerts de musique classique et contemporaine : concert d'ouverture, samedi 28 septembre à 20h30 " Les Leleu Brothers". Quintette en ut à deux violoncelles de Franz Schubert, dimanche 29 septembre à 16h00, salle haute de la Cité du Mot La Charité/Loire. ClaireObscur-Lyrique et la mezzo-soprano Sylvie Monot, samedi 5 octobre à 18h00 à Champvoux. Quatuor 4444, dimanche 6 octobre à 16h00 à Raveau. Informations et réservations sur www.lacharitetourisme.com