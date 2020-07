Les mystères de Jeanne d'Arc en Nivernais, berry et Bourbonnais

L'association "Les Amis de La Charité/Loire" vient d'éditer cet ouvrage "texte revu et augmenté de la conférence du 25 novembre 2018, jour de la sainte Catherine, donnée dans les combles de l'ancienne halle aux grains de La Charité-sur-Loire.

Il s'agit moins d'une recherche historique que d'un décryptage des sens cachés de la seconde campagne de Loire, paraissant obscure, pourtant majeure pour comprendre les signification des cheminements de Jeanne d'Arc.

Le départ de Bourges, l'assaut de Saint-Pierre-le-Moûtier, le pèlerinage à Moulins et le siège de La Charité, constituent une seule et même initiation théophanique".

Renseignements www.lesamisdelacharitesurloire.fr

Le Dr Dumoulin sera présent sur le marché de La Charité les samedis 25 juillet et 1er août 2020 de 9h à 13h et sur le marché aux livres de La Charité les dimanches 19 juillet, 16 août et 20 septembre 2020.

Une séance de dédicaces est prévue à l'Office de Tourisme de La Charité le samedi 25 juillet 2020 de 15h à 18h.

Une autre séance de dédicaces est prévue à la librairie "La Plume et les mots", rue des Hôtelleries à la Charité le samedi 3 octobre 2020 de 10h à 12h.