Les Nourritures Élémentaires

>Dans quelques jours à Chinon ce sera le retour des Nourritures élémentaires. 4 jours de festivités qui mettent à l'honneur les produits du terroir qui font la fierté des chinonais : Le vin et François Rabelais.



On poursuit notre série de reportage avec Julie Rolland en Inde... Avant dernier arrêt dans le Nord de l'Inde ce soir. Toujours à la rencontre des sœurs franciscaines servantes de Marie ! Coup de projecteur sur un internat pour jeunes filles.



Météo : Grisaille et humidité ce week-end sur le 37 et le 41