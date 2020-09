Les nouveautés de la carte Avantages jeunes

Depuis le 1er septembre 2020, elle est disponible pour tous les jeunes de Bourgogne-Franche-Comté âgés de moins de 30 ans.

Elle coûte 8 euros et la version numérique est disponible sur le site internet du Centre régionale d’information jeunesse, le CRIJ.

Maintenant, la carte et tous ses avantages sont consultables sur les smartphones.

Cependant, pour ceux et celles qui veulent avoir la version physique, il est possible de se la procurer.