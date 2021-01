Les nouvelles du diocèse - 29 janvier 2021 à 19:30

Rédactrice web, amoureuse des mots, Violaine se fait toujours un plaisir de pouvoir en jouer à l'écrit comme à l'oral. Bretonne parisienne à consonance catalane, elle met son dynamisme et sa curiosité au service de RCF pour vous dénicher sans cesse de nouvelles idées de sorties avec joie et bonne humeur.

Jean-Pierre Phaure

Né à Pondichéry, Jean-Pierre a beaucoup vécu en Afrique et à Paris. Animé par un esprit œcuménique, ce catholique pratiquant a fait évoluer sa foi "naïve" en une foi raisonnée. Passionné d'histoire et de politique, Jean-Pierre est aussi sensible à la musique classique et au jazz. Au travers de ses émissions, il fait témoigner des grands animateurs de foi.