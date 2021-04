Les nouvelles manières de préparer les futurs mariés au mariage

Du lundi au vendredi 11h-11h30

Routes diocésaines, un rendez-vous régulier avec les chrétiens de Moselle qui font l’actualité. A travers la diversité des émissions, on trouvera une rencontre de sens, un témoignage ou un reportage, un approfondissement spirituel ou pastoral. Le lundi, zoom sur les initiatives paroissiales. Le mardi, place aux associations et aux mouvements. Le jeudi, les services et temps forts diocésains sont à l’honneur. L’émission est animée en alternance par Céline François, Stéphane Jourdain, Anne-Chantal Le Bec, Christine Martin, Sébastien Souici et Marc Taillebois.