Les nouvelles mesures Covid dans les Alpes-Maritimes

Des mesures de confinement vont être mises en oeuvre pour les deux prochains week-ends dans les communes du littoral des Alpes-Maritimes pour lutter contre la propagation du Covid-19, a annoncé lundi le préfet Bernard Gonzalez. Il s'agit de 59 communes de l'aire urbaine de Nice définie par l'Insee.

Des sorties d'une heure seront autorisées avec dérogation (médecins, animaux de compagnie, sport, promenade) dans un rayon de 5km du domicile du vendredi 18H00 au lundi 06H00 dans une zone s'étendant de Théoule-sur-Mer à Menton, qui concentre près de 90% de la population du département.

Une telle mesure de confinement territorialisé est une première depuis le début de la crise sanitaire sur le territoire métropolitain.

Les commerces, cibles des nouvelles restrictions



Par ailleurs, pour 15 jours à compter de ce mardi 23 février, les commerces de plus de 5.000m2, sauf les pharmacies et les commerces alimentaires, seront par

ailleurs fermés dans le département.

Pour les commerces de plus de 400m2, la jauge passera de 10 à 15 m2 par visiteur. Le préfet qui a appelé à ce que les gestes barrière soient "appliqués très strictement", a notamment demandé "aux exploitants de commerce" concernés "de se doter d'un médiateur Covid" chargé de faire respecter les règles.

Les contrôles à la frontière italienne seront également renforcés, comme les contrôles dans les aéroports, a poursuivi le préfet, évoquant la possibilité de faire passer un test PCR à l'ensemble des passagers d'un vol.

Le préfet a également annoncé une "accélération" de la campagne vaccinale dans le département, où environ 4 500 doses du vaccin Pfizer doivent être

réceptionnées dans les prochains jours soit 1.000 de plus que ce qu'avaient déjà promis les autorités lors de la visite du ministre de la Santé Olivier Véran à Nice samedi. Le département doit aussi passer prioritaire pour la livraison des doses du vaccin Astra Zeneca.