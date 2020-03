Les nouvelles technologies peuvent-elles permettre d'évangéliser ?

"On doit faire oeuvre dans l'époque dans laquelle nous sommes" Cela est-ce aussi simple de nos jours avec les nouvelles technologies et plus généralement internet ? Les nouvelles technologies sont-elles un outil de déshumanisation ou bien au contraire, permettent-elles d'évoluer vers un monde meilleur ? C'est le thème proposé par Odile Riffaut lors d'une table ronde enregistrée en décembre dernier à l'occasion du salon du livre et des médias chrétiens que l'on vous propose de découvrir ou redécouvrir sur RCF en Bourgogne.