Les ODD de l'ONU avec Artisans du Monde Auvergne-Rhône-Alpes

Connaissez-vous les ODD, Objectifs du Développement Durable ? Ce sont de grands thèmes définis par l’ONU, à mettre en place d’ici 2030 pour parvenir, partout sur la planète, à un avenir meilleur et plus durable.

Dans ce feuilleton régional, nous allons voir comment certains de ses objectifs du développement durable peuvent être vécus au coin de la rue, près de chez nous, dans notre quotidien, grâce au commerce équitable.

Et on commence avec un premier objectif, la lutte contre la pauvreté. Notre journaliste Antonin Lhuillier s’est donc rendu au centre Emmaüs de Vienne, dans le Nord-Isère. Ici, comme partout en France, il permet à des personnes ayant vécu dans la rue de retrouver un cadre de vie.