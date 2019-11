Les Oésiades de l'Image du 22 au 24 novembre à Notre Dame d'Oé

Cette semaine nous vous présentons les 10èmes Oésiades de l'Image qui auront lieu ce week end du 22 au 24 novembre à Notre Dame d'Oé, salle Oésia à l'iniative du MIST.

Un rendez vous unique en Indre et Loire qui permet aux passionnés de photos de se retrouver et d'échanger.

L'invité d'honneur de ces Oésiades est le photographe tourangeau Pascal Montagne.

Et pour nous présenter le programme des Oésiades nous recevons son organisateur: Henri Moindrot qui fut président du MIST, Magie de l'Image et du Son en Touraine.